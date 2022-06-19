РФ готова вложить в белорусское импортозамещение 1,5 млрд долл – глава Минпрома республики

В результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек, двое оказались ранены, сообщает штаб ДНР.

Россия готова вложить в белорусское промышленное импортозамещение 1,5 миллиарда долларов, заявил глава министерства промышленности Белоруссии.

Половину природной территории будущего парка "Яуза" уже привели в порядок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

