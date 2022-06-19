Хиллари Клинтон не будет выдвигаться на пост президента США в 2024 году – СМИ

Хиллари Клинтон заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на высший пост в 2024 году, пишут Financial Times.

Процесс вступления новых стран в Евросоюз следует упростить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Партия Марин Ле Пен получит в нижней палате французского парламента до 95 мандатов, что в 10 раз больше прежнего.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

