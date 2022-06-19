Шольц усомнился в возможности спонтанного продления работы АЭС в Германии

Украинские силовики обстреляли из "Градов" Доломитное и Горловку, сообщили в ДНР.

Шольц усомнился в том, что можно спонтанно продлить работу АЭС в Германии.

Западные страны столкнулись с дефицитом продуктов, в частности, попкорна и пива, пишет Bloomberg.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

