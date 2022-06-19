Во Франции явка на парламентских выборах составила менее 40% – МВД страны

США призывают производителей нефти и газа, включая ОПЕК, наращивать добычу, заявили в американском Минэнерго.

Во Франции явка на парламентских выборах к концу дня составила менее 40%, свидетельствуют данные МВД страны.

Международная федерация плавания ужесточила для трансгендеров правила участия в женских соревнованиях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

