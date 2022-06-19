Премьер Великобритании призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине. По его словам, у союзников сейчас есть несколько основных задач – обеспечить оружием ВСУ, помочь сохранить жизнеспособность государства, развить экспортные маршруты и вывезти зерно. Сколько продлится конфликт, оценил генсек НАТО. По мнению Столтенберга, он может затянуться и на годы и альянс должен поддерживать Украину, но только материально.

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