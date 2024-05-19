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19 мая, 12:30

Политика

Новости мира: украинские улицы резко опустели после выхода закона о мобилизации

Новости мира: украинские улицы резко опустели после выхода закона о мобилизации

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Улицы украинских городов резко опустели после выхода закона о мобилизации. В Запорожье предприниматели жалуются на отсутствие посетителей в магазинах. Опустел и пляж в Одессе. Против закона о мобилизации выступил бизнес. Дальнобойщики в знак протеста вывели сотни фур на дорогу.

В Китае сильные ливни затопили регион Гуанси. Местные жители спасаются от стихии на деревьях и крышах машин. Местные метеорологи объявили о красном уровне погодной опасности. О пострадавших не сообщается.

Почти 80 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Она прошла у комплекса правительственных зданий, где расположен штаб министерства обороны. Полицейские применяли водометы. Манифестация прошла на фоне зашедших в тупик переговоров по заключению сделки с ХАМАС.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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