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19 мая, 08:15

Политика

Новости мира: ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации

Новости мира: ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации

Группировка войск "Север" взяла под контроль село Старица в Харьковской области

ВСУ перебросили на харьковское направление резервы с других участков фронта

Новости мира: США обеспокоены развитием отношений Москвы и Пекина

ВСУ начали отступать в Харьковской области

Владимир Путин прокомментировал ситуацию на харьковском направлении в зоне СВО

Путин заявил о переходе РФ и КНР на расчеты в национальных валютах

Новости мира: в правительстве Словакии заявили об отсутствии угрозы жизни Роберта Фицо

"Искандер" уничтожил командный пункт зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области

Новости мира: Пеллегрини сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него

Ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации. В кафе и торговых центрах нет посетителей. Дальнобойщики на одну из региональных трасс в знак протеста вывели сотни фур.

Почти 80 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Она прошла у комплекса правительственных зданий, где расположен штаб министерства обороны. Полиция задерживала активистов, блокирующих автодороги.

Огромный метеор пронесся в небе над Португалией. Жители сразу нескольких городов успели снять ярко-синий болид, который пролетел прямо у них над головами.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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