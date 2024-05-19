Новости мира: ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации

Ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации. В кафе и торговых центрах нет посетителей. Дальнобойщики на одну из региональных трасс в знак протеста вывели сотни фур.

Почти 80 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Она прошла у комплекса правительственных зданий, где расположен штаб министерства обороны. Полиция задерживала активистов, блокирующих автодороги.

Огромный метеор пронесся в небе над Португалией. Жители сразу нескольких городов успели снять ярко-синий болид, который пролетел прямо у них над головами.

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