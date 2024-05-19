19 мая, 08:15Политика
Новости мира: ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации
Ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации. В кафе и торговых центрах нет посетителей. Дальнобойщики на одну из региональных трасс в знак протеста вывели сотни фур.
Почти 80 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Она прошла у комплекса правительственных зданий, где расположен штаб министерства обороны. Полиция задерживала активистов, блокирующих автодороги.
Огромный метеор пронесся в небе над Португалией. Жители сразу нескольких городов успели снять ярко-синий болид, который пролетел прямо у них над головами.
Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.