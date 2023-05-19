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Новости

19 мая, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости часа: Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ

МИД рекомендовал гражданам РФ учитывать возможные риски при поездке в Молдавию

Грузинские оппозиционеры встретили акцией протеста первый рейс из Москвы в Тбилиси

Партия "Новые люди" начала предвыборную кампанию

Новости часа: США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Российская армия сбила принадлежащий ВСУ самолет СУ-24 в районе Славянска

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Путин заявил об "агрессивном" внешнем давлении на Россию

Несколько станций московского метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии закроются с 20 мая. Поезда не будут ходить на участке между станциями "Боровицкой" и "Савеловской", они станут конечными. Ограничение продлится до 21 мая.

Россияне получают отказ на въезд в аэропорту Кишинева. МИД Молдавии опубликовал на своем сайте предупреждение для российских граждан. Как отмечают в ведомстве, по приезду в страну граждане подвергаются процедуре дополнительного досмотра, которые могут занимать до 10 часов. Людям отказываются предоставлять воду, еду. Каждый день власти Молдавии запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России.

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену. Подобные происшествия фиксирует Следственный комитет РФ. Сотрудники ведомства общаются с каждым бойцом, который возвращается в Россию. Они говорят о том, что сотрудники СБУ применяют физическое насилие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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