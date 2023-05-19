Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Несколько станций московского метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии закроются с 20 мая. Поезда не будут ходить на участке между станциями "Боровицкой" и "Савеловской", они станут конечными. Ограничение продлится до 21 мая.

Россияне получают отказ на въезд в аэропорту Кишинева. МИД Молдавии опубликовал на своем сайте предупреждение для российских граждан. Как отмечают в ведомстве, по приезду в страну граждане подвергаются процедуре дополнительного досмотра, которые могут занимать до 10 часов. Людям отказываются предоставлять воду, еду. Каждый день власти Молдавии запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России.

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену. Подобные происшествия фиксирует Следственный комитет РФ. Сотрудники ведомства общаются с каждым бойцом, который возвращается в Россию. Они говорят о том, что сотрудники СБУ применяют физическое насилие.

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