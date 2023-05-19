19 мая, 19:45Политика
Новости часа: Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ. Документ опубликован на сайте правительства страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью.
Нынешний запрет на американский экспорт распространен на еще 69 организаций РФ. Таковы данные Минпромторга.