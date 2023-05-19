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19 мая, 19:45

Политика

Новости часа: Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ

Новости часа: Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ

МИД рекомендовал гражданам РФ учитывать возможные риски при поездке в Молдавию

Грузинские оппозиционеры встретили акцией протеста первый рейс из Москвы в Тбилиси

Партия "Новые люди" начала предвыборную кампанию

Новости часа: США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Российская армия сбила принадлежащий ВСУ самолет СУ-24 в районе Славянска

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Путин заявил об "агрессивном" внешнем давлении на Россию

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ. Документ опубликован на сайте правительства страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью.

Нынешний запрет на американский экспорт распространен на еще 69 организаций РФ. Таковы данные Минпромторга.

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