Новости часа: США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Соответствующий список опубликован американским министерством торговли.

"Ак Барс Арена" и "ВТБ Арена" претендуют на проведение Суперкубка России по футболу. Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.

БДТ 27 мая представит спектакль "Преступление и наказание" японского режиссера Мотои Миуры. Представление анонсировала пресс-служба театра.