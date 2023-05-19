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Новости

17:45

Политика

Новости часа: США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов

Новости часа: США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Российская армия сбила принадлежащий ВСУ самолет СУ-24 в районе Славянска

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Путин заявил об "агрессивном" внешнем давлении на Россию

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

ВСУ стали перебрасывать резервы к Артемовску и Часов Яру

Байден не смог определиться с местом на фотосессии в Парке мира в Хиросиме

Российская армия нанесла удар по тылам ВСУ с помощью "Торнадо-С"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Соответствующий список опубликован американским министерством торговли.

"Ак Барс Арена" и "ВТБ Арена" претендуют на проведение Суперкубка России по футболу. Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.

БДТ 27 мая представит спектакль "Преступление и наказание" японского режиссера Мотои Миуры. Представление анонсировала пресс-служба театра.

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