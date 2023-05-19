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Политика

ВСУ стали перебрасывать резервы к Артемовску и Часов Яру

ВСУ стали перебрасывать резервы к Артемовску и Часов Яру

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ВСУ стали перебрасывать резервы к Артемовску и Часов Яру. По заявлениям экспертов, украинские военные меняют раненых и погибших, часто прибывают на машинах медиков.

Артемовск продолжают освобождать при поддержке систем залпового огня и артиллерийских расчетов. Российские военные прицельно бьют из минометов по позициям противника. При этом ВСУ продолжают хаотично обстреливать город ракетами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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