11:30Политика
ВСУ стали перебрасывать резервы к Артемовску и Часов Яру
ВСУ стали перебрасывать резервы к Артемовску и Часов Яру. По заявлениям экспертов, украинские военные меняют раненых и погибших, часто прибывают на машинах медиков.
Артемовск продолжают освобождать при поддержке систем залпового огня и артиллерийских расчетов. Российские военные прицельно бьют из минометов по позициям противника. При этом ВСУ продолжают хаотично обстреливать город ракетами.
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