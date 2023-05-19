В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ракеты, выпущенные из Patriot, сбивают российские "Кинжалы". За ночь счет – 18:0 – в пользу Киева.

Но есть и другие кадры, которые подтверждают обратное. Одна за другой вспыхивают части американского комплекса ПВО. По данным Минобороны РФ, одним "Кинжалом" удалось поразить и радиолокационную станцию, и пять пусковых установок батареи Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.