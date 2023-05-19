Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве

В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве

Штурмовые отряды рассказали о положении ВС РФ в Артемовске

Новости часа: Куба предоставит РФ возможности для открытия филиалов российских банков

Новости часа: ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по Донецку

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

Новости часа: РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию

Эксперт рассказал, как передача Украине самолетов F-16 может повлиять на СВО

ЦРУ создало телеграм-канал, в котором предлагает гражданам РФ "делиться информацией"

Новости часа: Ларов рассказал о продлении зерновой сделки Россией

ВКС России сбили принадлежащий ВСУ самолет Су-24 в районе Славянска

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ракеты, выпущенные из Patriot, сбивают российские "Кинжалы". За ночь счет – 18:0 – в пользу Киева.

Но есть и другие кадры, которые подтверждают обратное. Одна за другой вспыхивают части американского комплекса ПВО. По данным Минобороны РФ, одним "Кинжалом" удалось поразить и радиолокационную станцию, и пять пусковых установок батареи Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина КурумаИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика