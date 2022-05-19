Калужская область РФ поможет восстанавливать Первомайск в ЛНР – мэр города

Калужская область РФ поможет восстанавливать Первомайск в ЛНР, заявил мэр города.

Устный экзамен по русскому для получения вида на жительство будет вестись с видеофиксацией, сообщили в Минобрнауки РФ.

Китай приветствует усилия ООН по возвращению продукции РФ и Украины на рынки, заявил постпред КНР при организации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

