Новый пакет военной помощи Украине включает 18 гаубиц – Пентагон

Россия поступила "разумно", признав, что Швеция близка к НАТО, заявил премьер-министр скандинавского государства

Новый пакет военной помощи Украине включает 18 гаубиц, сообщили в Пентагоне.

"Лукойл" может в конце мая начать поставки топлива на заправки Shell, пишут СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

