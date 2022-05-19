Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб себе – Медведев

Россия не будет поставлять продовольствие на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Киев уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Словакия заплатила России за поставки газа, сообщил вице-премьер республики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

