Киев не сотрудничает в вопросе безопасного выхода судов из Черного моря – Небензя

Киев уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря, при этом Россия организует гуманитарный коридор каждый день. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании по продовольственной безопасности.

Он отметил, что Россия между тем с 1 августа и до конца года может предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна. Вывозить его предлагается через порт Новороссийска. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

