Киев готовит провокацию в Сумской области – Минобороны

Очередную провокацию готовит киевский режим. На этот раз в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинце.

По его словам, украинские боевики из жилых домов, где удерживаются мирные жители, обстреляют территорию РФ с целью вызвать ответный огонь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

