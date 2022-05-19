Украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в хранилища ЕС – Небензя

Украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в хранилища ЕС, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительной помощи на 40 миллиардов долларов.

Россия продолжает поставки продовольствия по своим коммерческим обязательствам и в качестве гуманитарной помощи, сообщили в МИД РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

