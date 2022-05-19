Украинские боевики готовят провокацию в Сумской области – МО РФ

Украинские боевики готовят очередную провокацию. На этот раз в Сумской области с применением "блуждающих минометов". Как стало известно Министерству обороны РФ, националисты планируют обстрелять российскую территорию из жилых домов с целью вызвать ответный огонь. В домах при этом удерживают людей.

Тем временем в Бахмуте в ДНР националисты разместили вооружение на крышах многоэтажек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

