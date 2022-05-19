Эксперт рассказал, для чего вывели на орбиту военный спутник РФ

По сообщениям Минобороны России, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар". Также поразили шесть пунктов управления и вывели из строя 62 единицы военной техники ВСУ.

Военный историк Никита Буранов рассказал, для чего вывели на орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.