Энергетическая безопасность в РФ будет обеспечена при любых обстоятельствах – Новак

Энергетическая безопасность в России будет обеспечена при любых обстоятельствах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму.

РФ будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией. Об этом сообщил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.