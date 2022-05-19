СК РФ запросил данные об использовании гражданских объектов украинскими военными

Следственный комитет России запросит у Минобороны данные о том, как украинские военные используют для своих целей гражданские объекты. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Свои позиции украинские силовики устраивают в жилых кварталах, школах, больницах и церквях. В ведомстве фиксируют все факты и выясняют обстоятельства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.