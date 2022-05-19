Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата

Россия объявила 34 дипломата Франции персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение двух недель.

Кроме того, уехать из РФ должны 24 итальянских дипломата и 27 – испанских. Решение о высылке представителей дипмиссии объявлено в качестве ответной меры.

Ранее МИД Италии потребовал покинуть страну 30 российским дипломатом. Испания объявила персонами нон грата 27 россиян, Франция заявила о высылке 41. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

