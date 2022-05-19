Анкара заблокировала рассмотрение заявок на членство в НАТО Финляндии и Швеции

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Реджеп Тайип Эрдоган один выступает против 29 членов Альянса.

По данным западных СМИ, Анкара фактически сорвала заседание, на котором 18 мая должно было начаться рассмотрение заявок.

Турция выдвигает жесткие требования и добивается уступок от Вашингтона, например, включить страну в программу поставок самолетов F-35, а также отменить санкции за покупку у России систем С-400. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

