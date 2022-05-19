США отказываются поставлять Киеву реактивные системы залпового огня – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский снова просит у США оружия, а именно – высокоточные реактивные системы залпового огня M270. Но Соединенные штаты пока тянут с ответом.

Как пишет газета Politico, Вашингтон опасается затягивания и эскалации украинского конфликта. В то же время, по данным газеты, США за последние месяцы тайно – через восточноевропейских союзников – передали Украине несколько единиц РСЗО еще советского образца. Однако Киев требует более точных и мощных американских систем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



