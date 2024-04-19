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19 апреля, 11:30

Политика

Российские мотострелки уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Запорожской области

Российские мотострелки уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Запорожской области

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В Запорожской области российские мотострелки уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. Также в этом регионе ВС РФ сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ. Местоположение украинских войск определил российский дрон.

Кроме того, на купянском направлении по позициям ВСУ отработал ракетами экипаж вертолета Ми-35М. Подробнее о том, что еще произошло в зоне спецоперации в течение 18 апреля, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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