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19 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: Израиль нанес "ограниченный удар" по Ирану в ответ на атаку 13 апреля

Новости мира: Израиль нанес "ограниченный удар" по Ирану в ответ на атаку 13 апреля

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Израиль нанес так называемый "ограниченный удар" по Ирану в ответ на атаку 13 апреля. Об этом сообщают западные СМИ. Представитель Иранского космического агентства подтвердил, что около города Исфахан перехвачены три беспилотника с небольшой дальностью действия. Израильские военные, в свою очередь, комментариев не дали.

США заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена организации. Палестина не имеет данного статуса, поскольку не признана тремя государствами – США, Великобританией и Францией, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. В этот раз за изменение статуса Палестины проголосовали 12 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, при этом Швейцария и Великобритания воздержались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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