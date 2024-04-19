Новости мира: Израиль нанес "ограниченный удар" по Ирану в ответ на атаку 13 апреля

Израиль нанес так называемый "ограниченный удар" по Ирану в ответ на атаку 13 апреля. Об этом сообщают западные СМИ. Представитель Иранского космического агентства подтвердил, что около города Исфахан перехвачены три беспилотника с небольшой дальностью действия. Израильские военные, в свою очередь, комментариев не дали.

США заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена организации. Палестина не имеет данного статуса, поскольку не признана тремя государствами – США, Великобританией и Францией, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. В этот раз за изменение статуса Палестины проголосовали 12 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, при этом Швейцария и Великобритания воздержались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.