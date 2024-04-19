Российские артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российские артиллеристы из гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Постоянное боевое дежурство несет и расчет "Бук-М2", он охраняет воздушное пространство, способен успешно сбивать баллистические ракеты.

Также стало известно, что в Херсонской области российские десантники с помощью дронов-камикадзе "Ланцет" уничтожили три украинских самоходки и два танка на правом берегу Днепра. Подробнее о том, что еще произошло в течение 18 апреля в зоне СВО, – в эфире телеканала Москва 24.