Новости часа: воздушную тревогу объявили в Киевской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, возможен взрыв над столицей Украины. Об этом сообщили СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Никарагуа для встречи с президентом республики Даниэлем Ортегой. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеисты "Ак Барса" станут "злее" после поражения от ЦСКА в Казани, заявил хоккеист и форвард "АК Барса" Кирилл Семенов.