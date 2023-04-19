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Новости

19 апреля, 23:35

Новости

Новости часа: воздушную тревогу объявили в Киевской области

Новости часа: воздушную тревогу объявили в Киевской области

Новости часа: ВС РФ уничтожили 360 боевиков ВСУ на донецком направлении

Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Новости часа: США выделили Украине пакет военной помощи на 325 миллионов долларов

ПВО российской армии сбили украинский самолет Су-25 над Угледаром

Новости часа: Песков прокомментировал возможность поставок оружия Киеву Сеулом

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

В Сеть попали секретные документы США о подготовке ВСУ к масштабному наступлению

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Новый Майдан возможен на Украине – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, возможен взрыв над столицей Украины. Об этом сообщили СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Никарагуа для встречи с президентом республики Даниэлем Ортегой. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеисты "Ак Барса" станут "злее" после поражения от ЦСКА в Казани, заявил хоккеист и форвард "АК Барса" Кирилл Семенов.

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