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19 апреля, 22:00

Политика

Новости часа: США выделили Украине пакет военной помощи на 325 миллионов долларов

Новости часа: США выделили Украине пакет военной помощи на 325 миллионов долларов

ПВО российской армии сбили украинский самолет Су-25 над Угледаром

Новости часа: Песков прокомментировал возможность поставок оружия Киеву Сеулом

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

В Сеть попали секретные документы США о подготовке ВСУ к масштабному наступлению

Минобороны РФ показало работу ЗРК "Бук-М3"

Новый Майдан возможен на Украине – СМИ

Мобилизация усилена на Украине – СМИ

В Минобороны заявили, что отряды ВС РФ овладели еще тремя кварталами Артемовска

Словакия запретила ввоз украинских сельхозпродуктов в страну

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США выделят Украине военную помощь на 325 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом.

Непривитых столичных студентов, контактировавших с заболевшим корью, переведут на удаленный формат обучения, заявили в Роспотребнадзоре.

Полиция провела обыски в зданиях дома моды Gucci в Милане. Об этом сообщила группа компаний Kering, которой принадлежит бренд.

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