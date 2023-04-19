Новости часа: США выделили Украине пакет военной помощи на 325 миллионов долларов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США выделят Украине военную помощь на 325 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом.

Непривитых столичных студентов, контактировавших с заболевшим корью, переведут на удаленный формат обучения, заявили в Роспотребнадзоре.

Полиция провела обыски в зданиях дома моды Gucci в Милане. Об этом сообщила группа компаний Kering, которой принадлежит бренд.