19 апреля, 22:00Политика
Новости часа: США выделили Украине пакет военной помощи на 325 миллионов долларов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США выделят Украине военную помощь на 325 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом.
Непривитых столичных студентов, контактировавших с заболевшим корью, переведут на удаленный формат обучения, заявили в Роспотребнадзоре.
Полиция провела обыски в зданиях дома моды Gucci в Милане. Об этом сообщила группа компаний Kering, которой принадлежит бренд.