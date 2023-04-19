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07:15

Политика

В Минобороны заявили, что отряды ВС РФ овладели еще тремя кварталами Артемовска

В Минобороны заявили, что отряды ВС РФ овладели еще тремя кварталами Артемовска

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За Артемовск продолжаются ожесточенные бои. Российские силы заняли еще три квартала: в центре, на юге и севере города. Действия штурмовых групп поддерживают артиллерия и авиация.

За сутки на донецком направлении уничтожено несколько боевых машин, реактивная система залпового огня и установка М-777, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Об этом сообщило Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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