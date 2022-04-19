В МО РФ заявили, что окруженным на заводе "Азовсталь" на Украине будут предалагать сдаться

Окруженным на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинским боевикам и наемникам будут предлагать сдаться с помощью радиосвязи каждые 30 минут. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

В министерстве подчеркнули, что это заявление подлежит доведению до ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного креста и других международных организаций.

