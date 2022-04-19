РФ распространила в СБ ООН новые документы о биолабораториях на Украине

Россия распространила в Совет Безопасности ООН новые документы о биологических лабораториях США на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Канада отправит Украине тяжелую артиллерию. Об этом сообщил премьер-министр государства Джастин Трюдо.

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