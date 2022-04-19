Медведев заявил, что данные разведки говорят о тысячах наемников на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что данные разведки позволяют говорить о тысячах наемников на Украине.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел больницы в Харьковской области.

Россия не будет запрещать въезд грузовиков из ЕС.

