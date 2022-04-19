Oneworld приостановил членство S7 Airlines в альянсе

19 апреля, 22:30
Альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines. Решение связано с ограничением международного авиасообщения. Клиенты альянса больше не смогут пользоваться преимуществами при полете с авиакомпанией.
Oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и почти 30 дочерних перевозчиков. Он стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов компаниями-участниками. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
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(( РИА Новости/Прайм. S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, сообщает компания.
В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны, - говорится в сообщении на сайте S7.
Альянс Oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Он стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. ))
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