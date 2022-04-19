Канада поставит Украине тяжелую артиллерию. Такое обещание дал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Автоконцерн General Motors решил продлить приостановку работу в России.

Самолет местных ВВС разбился на север Нигерии. Об этом сообщила газета "Вангард". По ее данным, на борту самолета находилось много офицеров, которые погибли.

