Авиация ВКС РФ поразила 31 военный объект Украины за сутки

В Минобороны заявили, что авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на поставки газа из РФ для некоторых стран – непреодолимый вызов.

В России разрешили производить автомобили по упрощенной схеме.

