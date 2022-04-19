Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам этой встречи лидеры двух стран сделали совместное заявление.

Путин и Пашинян выступили за постепенную интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Они также поддержали увеличение доли расчетов в национальных валютах и создание внутреннего рынка. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

