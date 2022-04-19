Шольц призвал не допустить победы РФ в спецоперации на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии в спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что государство будет направлять больше артиллерийских вооружений Украине.

Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российской авиакомпании S7 Airlines из-за ситуации на Украине.

Цены за газ в Европе снижались до 950 долларов за 1 000 кубометров, однако после стоимость превысила 1030 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

