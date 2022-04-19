СК возбудит дело из-за незаконного уголовного преследования на Украине депутатов Госдумы

Следственный комитет возбудит дело из-за незаконного уголовного преследования на Украине депутатов Госдумы.

Строительство первого пассажирского самолета Ил-96-400 завершится в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Более 1,5 миллиона билетов в кино с 1 февраля были куплены по "Пушкинской карте", рассказали в Минкультуры РФ.