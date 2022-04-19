РФ высылает четырех сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры высылает четырех сотрудников посольства Австрии. Об этом заявили в МИД РФ.

В регионах России усилены программы импортозамещения, сообщил Сергей Собянин.

Доверие к банковской системе России вернулось. Возвращено около 90% ранее снятых вкладов. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

