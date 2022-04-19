ВС РФ открыли гуманитарный коридор для вывода сложивших оружие с "Азовстали" – МО

Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода сложивших оружие с "Азовстали". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Минпросвещения рекомендует школам собирать у учеников телефоны перед входом в класс, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В пасхальную ночь метро и МЦК будут работать до 02:00, сообщил Сергей Собянин.

