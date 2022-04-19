Москва объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии

Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Бельгии, сообщает РИА Новости. Они должны выехать из России до 3 мая.

19 апреля в российский МИД вызвали посла Бельгии Марка Михильсена, где ему заявили решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника дипведомства РФ в Бельгии.