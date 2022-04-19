Западные страны делают все возможное для затягивания спецоперации на Украине – Шойгу

Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Он также добавил, что российские Вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям вооруженного противоборства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.