Страны СНГ намерены бороться с попытками Запада переписать историю – Лавров

Страны СНГ намерены бороться с попытками Запада переписать историю. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия выставки к 30-летию установления дипотношений России со странами СНГ.

По его словам, развернута целая кампания по переписыванию итогов Второй мировой войны. Чтобы не допустить этого, в стране создана специальная комиссия, подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что вызовы, которые возникли перед странами СНГ после распада СССР, были беспрецедентными, но государствам удалось выстроить прочный фундамент для партнерства. По словам главы МИД, системы взаимодействия между партнерами также выстроены и среди членов ОДКБ, и среди стран-участниц Евразийского экономического союза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.