Шойгу заявил, что Запад делает все для затягивания спецоперации ВС РФ на Украине

США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.