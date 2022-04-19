Запад делает все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине – Шойгу

Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Он также добавил, что российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям вооруженного противоборства.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.