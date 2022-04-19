Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

На Украине начинается следующая фаза спецоперации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В этом году все детские поликлиники Москвы перейдут на использование электронных медкарт, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первые лесные пожары зафиксировали в Подмосковье в Клинском и Истринском лесничествах.