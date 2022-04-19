РФ после переговоров изменила конфигурацию войск на Украине, но это не оценили – Лавров

Россия после переговоров изменила конфигурацию войск на Украине, но это не оценили. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сотрудники МВД ЛНР предотвратили диверсию, запланированную с целью дискредитации военных РФ, в населенном пункте Цуповка Харьковской области.

