Европа закрыла порты для российских кораблей

Европа закрыла свои порты для шести тысяч российских кораблей. Санкции затронули и морские пути.

Именно по воде в Россию доставляли сотни тысяч тонн грузов – это и одежда, и еда, и технологические товары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

